„Jak przetrwać pandemie”? Spotkanie z prof. de Barbaro na UwB

Marzec 22, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro, jeden z najlepszych polskich psychiatrów, będzie gościem Uniwersytetu w Białymstoku. Odpowie na jedno z najczęściej zadawanych obecnie pytań: jak przetrwać pandemie? Jak zapowiadają organizatorzy, mowa będzie nie tylko o SARS-CoV-2, ale też innych pandemiach z jakimi mamy do czynienia we współczesnym świecie, np. o pandemii informacyjnej.

Z profesorem de Barbaro będą rozmawiać dr hab. Krzysztof Korotkich – prorektor ds. kształcenia UwB, dr hab. Tomasz Bajkowski, prof. UwB – prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Nauk o Edukacji oraz mgr Mariola Wojtkiewicz z Zakładu Edukacji Artystycznej (WNoE).

– Pomysł spotkania wyłonił się z potrzeby wsparcia kadry naukowo-dydaktycznej uczelni i naszych studentów. Wszyscy borykamy się ze skutkami zdalnej edukacji: wielogodzinna praca przed ekranem powoduje m.in. trudności z koncentracją, pojawiają się problemy z oddzieleniem pracy czy obowiązków studenckich od prywatności, u wielu osób wzrasta poziom stresu i niepokoju. Profesor Bogdan de Barbaro jest znakomitym specjalistą i jestem przekonany, że pomoże uczestnikom spotkania uporać się z wieloma problemami, podpowie co powinniśmy robić, by lepiej odnaleźć się w pandemicznej rzeczywistości – wyjaśnia dr hab. Krzysztof Korotkich. – Chcieliśmy jednak, by z jego wiedzy i doświadczenia mogło skorzystać jak najwięcej osób także z otoczenia uczelni. Stąd otwarta formuła wykładu i rozmowy.

Spotkanie rozpocznie się we wtorek (23.03) o godzinie 16.30 i będzie transmitowane na fejsbukowym profilu uczelni. Profesorowi można będzie zadać pytanie w komentarzach pod transmisją.

Prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro jest psychiatrą, psychoterapeutą, emerytowanym profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1993-2016 kierował Zakładem Terapii Rodzin w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum, a w latach 2016-2019 – Katedrą Psychiatrii. Jest superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Członkiem Editorial Advisory Board pisma „Psychiatry. Interpersonal and Biological Processes”. Obecnie współpracuje z Fundacją Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” w Krakowie. (mt/mc)