Jak myśleć o przyszłości? Dr Łukasz Nazarko z Politechniki Białostockiej wyjaśniał to na TEDx MedUniGraz

1 grudnia, 2025

Dr Łukasz Nazarko, fot. Hanna Kość Dr Łukasz Nazarko, fot. Hanna Kość

Jak myśleć o przyszłości mądrzej, odważniej i bardziej odpowiedzialnie? Dr Łukasz Nazarko z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej opowiedział o tym podczas swojego wystąpienia na TEDx MedUniGraz.

Kanał Tedex na YouTubie ogląda prawie 50 milionów osób, więc to jest bardzo popularny instrument popularyzacji nauki i popularyzacji różnych idei.

– W moim wypadku były to myśli i przesłania związane z moją działalnością badawczą. Ja się zajmuję właśnie foresightem i odpowiedzialnymi innowacjami. Zatytułowałem swoje wystąpienie „10 pomyłek w myśleniu o przyszłości” – mówi dr Łukasz Nazarko.

Naukowiec wyjaśniał m.in., dlaczego błędnie szacujemy prawdopodobieństwa i jak odróżniać ryzyko – czyli „wiedzę policzalną” – od niepewności, której często nie potrafimy nawet nazwać. – W badaniach foresightowych dużo wysiłku wkłada się w to, żeby przełamywać te nasze często milczące jakieś założenia, które sobie w głowach zakładamy, jeśli chodzi o to, jak przyszłość może wyglądać, żeby głębiej zastanawiać się, jakie czynniki mogą mieć znaczenie w przyszłości, jak one mogą na siebie wzajemnie oddziaływać, właśnie żeby zajrzeć do tego obszaru niepewności, żeby nie tylko bazować na dość oczywistych wydarzeniach, które mogą się zadziać i na tyle, na ile jesteśmy w stanie policzyć prawdopodobieństwo wystąpienia tych wydarzeń, ale żeby rozszerzać to nasze pole rozumienia, co jeszcze może się wydarzać, czyli oświetlać ten obszar niepewności, nie ograniczać się do samego ryzyka – tłumaczy naukowiec.

Całe wystąpienie doktora Nazarko można obejrzeć na kanale Tedex na YouTubie. Jak również w audycji „Biznes od Zera” na antenie Radia AKADERA naukowiec opowiada więcej o pułapkach myślowych związanych z myśleniem o przyszłości. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z dr Łukaszem Nazarko: