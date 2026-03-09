Jak kultura kształtuje umysł w Twojej głowie? – Posłuchaj rozmowy z prelegentami kawiarni naukowej Olgierdem Borowieckim i Pawłem Chycem

9 marca, 2026

Czy kultura może wpływać na sposób, w jaki działa nasz mózg? A może każdy z nas naprawdę postrzega świat trochę inaczej? O tym, czym jest umysł i jak kształtują go nasze doświadczenia oraz kultura, rozmawialiśmy z naukowcami Uniwersytetu w Białymstoku – mgr. Olgierdem Borowieckim i dr. Pawłem Chycem. Posłuchaj rozmowy z prelegentami i dowiedz się, czego można się spodziewać podczas najbliższej Kawiarni Naukowej.

Posłuchaj rozmowy tutaj:

A najlepiej przyjdź osobiście – zapraszamy 11 marca o godz. 18.00 do Kawiarni Fama na spotkanie „Jak kultura kształtuje umysł w Twojej głowie?”. Patronem medialnym imprezy jest Radio Akadera. Kawiarnia Naukowa, organizowana przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, odbywa się w ramach projektu „WINGS PB – Wsparcie, Integracja, Nauka, Gwarancja Sukcesu z PB” (nr umowy FERS.01.05-IP.08-0017/25-00 jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

