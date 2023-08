Jak dbać o psy w trakcie upałów?

17 sierpnia, 2023

Upały doskwierają nie tylko ludziom, ale także psom. W trakcie wysokich temperatur u psów, podobnie jak u nas, może dojść do przegrzania organizmu czy udaru cieplnego.

Psy mają bardzo duży problem z chłodzeniem się.

– My się pocimy, a pies niestety nie. Chłodzenie u niego występuje jedynie poprzez opuszki łap i ziajanie, dlatego przede wszystkim nie powinniśmy wyprowadzać psów w ciągu tych najbardziej upalnych godzin, czyli między 11:00 a 17:00. Pies powinien wychodzić tylko na załatwienie potrzeb fizjologicznych – mówi Greta Rogoz ze Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku „Dolina Dolistówki”.

Pierwsze objawy, które sugerują, że powinniśmy z psem jechać do weterynarza to hiperwentylacja, zaburzenia świadomości czy zaburzenia równowagi.

– Jeżeli widzimy, że pies się zaczyna w niezborny sposób zachowywać, to już jest dla nas sygnał, że powinniśmy jechać do lekarza. Zanim zdecydujemy się wsiąść w auto, a nawet w trakcie drogi do lecznicy warto obłożyć psa mokrymi ręcznikami, są też maty chłodzące, więc pozwolić psy położyć się na niej – dodaje Greta Rogoz.

W gorące dni musimy zapewnić psu dostęp do świeżej wody, zacienione i chłodniejsze miejsce, a na spacer wyprowadzać psa po trawie, ponieważ od gorącego asfaltu może poparzyć opuszki łap. (hk)

Jak zadbać o psa w upalną pogodę z Gretą Rogoz ze Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku „Dolina Dolistówki” rozmawiała Hanna Kość: