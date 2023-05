Jak czuć się bezpiecznie w sieci? Spotkanie z cyklu „Kawiarnia naukowa ,,SCIENCE-KULTURA”

30 maja, 2023

Kawiarnia naukowa ,,SCIENCE-KULTURA" w Famie/Fot. A. topczewska

Wszyscy korzystamy z usług i aplikacji mobilnych, a to wpływa na prywatność i bezpieczeństwo informacji. Jak czuć się bezpiecznie w sieci? To wyjaśniali eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa podczas kolejnego spotkania z cyklu „Kawiarnia naukowa ,,SCIENCE-KULTURA”, pt. “Cyfrowe oczy – Jak unikać nadmiernego śledzenia w Internecie”.

Bezpieczeństwu w sieci poświęcone było wtorkowe (30.05) spotkanie w Kawiarni Fama, które zgromadziło wielu słuchaczy. To kolejne wydarzenie organizowane przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, które popularyzuje tematy naukowe. W roli prelegentów wystąpli specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa: Marcin Marciniak oraz dr inż. Adam Zagórecki.

– W dobie powszechnej dostępności różnych usług i aplikacji, używanych do codziennych potrzeb, rzadko myśli się o tym, jakie mają one wpływ na naszą prywatność oraz bezpieczeństwo informacji. Podczas spotkania przedstawiamy zagrożenia oraz sposoby, w jaki sposób można się przed nimi bronić – prywatność i bezpieczeństwo jest przede wszystkim w naszych rękach – uważa Marcin Marciniak.

Dane zbierane o nas przez telefony komórkowe i nie tylko są wykorzystywane do analizy z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji do analizy tych danych różne firmy wiedzą o nas więcej niż większość z nas zdaje sobie z tego sprawę. Co więcej, dane te mogą być wykorzystane, by wpływać na nasze decyzje, takie jak zakupy czy nawet głosowanie w wyborach – podkreśla dr inż. Adam Zagórecki.

Zdaniem Joanny Panasiuk, z Wydzialu Informatyki Politechniki Białostockiej, kierownik projektu ,SCIENCE-KULTURA”, o temacie bezpieczeństwa w sieci warto rozmiawiać i poszerzać swoją wiedzę.

Uczestnicy spotkania są przekonani, że takie wykłady i dyskusje sa bardzo potrzebne:

O oprawę muzyczną spotkania zadbał Karol Czołpiński, który studiował na Akademii Muzycznej, a obecnie jest studentem Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. – Jest wiele wspólnych czynników pomiędzy matemtyką, informatyką i muzyką – zauważa Czołpiński.

Marcin Marciniak jest jednym z niewielu inżynierów systemowych, który jest jednocześnie dziennikarzem. Przez ponad dekadę prowadził dział technologii i bezpieczeństwa Computerworld, jest autorem wielu artykułów, badań i opracowań (bezpieczeństwo, technologie mobilne), był członkiem rady programowej kilku konferencji bezpieczeństwa (w tym konferencja SEMAFOR) organizowanych we współpracy z ISSA Polska i ISACA Warsaw Chapter. Obecnie jest specjalistą Cyber Security Implementations w EY Technology Consulting. Aktywnie prowadzi działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa polskich organizacji. Prywatnie jest radioamatorem – krótkofalowcem.