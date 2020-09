Jagielonia Białystok vs. Piast Gliwice. Trener żółto-czerwonych zapowiada walkę o trzy punkty

Wrzesień 20, 2020

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Piłkarze Jagiellonii Białystok rozegrają w poniedziałek (21.09) wyjazdowy mecz z Piastem Gliwice. Początek spotkania o 18:00.

– Nie jesteśmy zadowoleni z bilansu trzech pierwszych meczów. Trochę punktów nam uciekło. Musimy jednak szanować to, co mamy. Jest to dobry fundament na przyszłość – powiedział trener Jagiellonii Bogdan Zając. – Piast to bardzo silny zespół, który ubiegły sezon zakończył na podium. Jesteśmy przygotowani na bardzo trudne spotkanie, zagramy z drużyną, która zajęła trzecie miejsce w poprzedniej kampanii.

Jagiellonia w tym sezonie nie przegrała żadnego meczu. Zajmuje 6. miejsce z sumą pięciu punktów. (mt/mc)