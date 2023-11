Jagiellonia zagra z Resovią o awans do 1/8 finału Pucharu Polski

8 listopada, 2023

Adrian Siemieniec, fot. jagiellonia.pl Adrian Siemieniec, fot. jagiellonia.pl

Drużyna Żołto-Czerwonych w środę (8.11) rozegra wyjazdowe pucharowe spotkanie. Mecz Jagiellonii Białystok z Resovią Rzeszów to 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski.

Resovia gra na co dzień w I lidze i zajmuje obecnie 14. miejsce w tabeli Fortuna 1 ligi/ z dorobkiem 14 punktów.

Jaga jedzie do stolicy Podkarpacia jako zdecydowany faworyt. – To prawda, jesteśmy faworytem, ale przed meczem jeszcze nikt nie wygrał, a wielu przegrało – mówił przed meczem Adrian Siemieniec trener białostockiej drużyny. – Istotą sportu jest wygrywanie. Przed wyjazdem do Rzeszowa skupiam się na mentalności moich zawodników. To są sportowcy i niezależnie od klasy rywala i charakteru rywalizacji, czy jest ona sparingiem, grą treningową, czy meczem o stawkę, oni muszą chcieć wygrać. Tak naprawdę to od nas będzie zależało, jak to spotkanie się potoczy. Naszą wyższość musimy jeszcze udowodnić na boisku. Tak naprawdę od nas będzie zależało, jak to spotkanie będzie wyglądało. Nie wiem jakiego scenariusza należy się spodziewać ze strony gospodarzy, czy to będzie odważna i kreatywna gra, czy też niski blok i wyczekiwanie na kontrę. To kwestia strategii na mecz trenera Hajdy. Chciałbym skupić się na tym, co my mamy grać, jak mamy się zachowywać. Przygotowaliśmy określony schemat z tą strukturą, którą na co dzień stosuje Resovia. Wierzę, że nasza gra będzie skuteczna i stworzymy sytuacje bramkowe, co finalnie doprowadzi nas do zwycięstwa – wyjaśnił podczas konferencji prasowej Siemieniec.

Zawodnik Jagiellonii, Dominik Marczuk w tym meczu wraca do Rzeszowa. – Grałem w Rzeszowie, w barwach Stali i mam sentyment do tego miasta, ale to już przeszłość. W środę chcę wygrać – powiedział przed meczem z Resovią Marczuk.

Spotkanie z Resovią rozpocznie się o 20:00. A Po meczu w Rzeszowie Żółto-Czerwoni pojadą do Kielc i tam będą przygotowywać się do sobotniego spotkania ligowego z Koroną. (at na podst. jagiellonia.pl)