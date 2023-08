Jagiellonia zagra u siebie z Górnikiem Zabrze

25 sierpnia, 2023

W niedzielę (27.08) kolejny ligowy mecz Jagiellonii Białystok w tym sezonie. Tym razem Żółto-Czerwonych czeka domowe starcie z Górnikiem Zabrze. Górnik zajmuje obecnie 14. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy z dorobkiem pięciu punktów, Jagiellonia natomiast jest na miejscu 4. z dziewięcioma punktami.

– Morale są wysokie, w stosunku do poprzedniego sezonu, w tym, nasze nastroje są o niebo lepsze, ale my nie wybiegamy zbyt daleko w przyszłość. Po prostu skupiamy się na najbliższym meczu i chcemy go wygrać – mówi przed spotkaniem z Górnikiem Zabrze trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec.

Swoje poprzednie spotkanie w ramach PKO BP Ekstraklasy białostoczanie rozegrali 19 sierpnia i wówczas pokonali na wyjeździe Ruch Chorzów 1:0. W tamtym meczu trzech Jagiellończyków zostało ukaranych żółtą kartką – Jarosław Kubicki, Wojciech Łaski i Tomasz Kupisz. Żaden z graczy Jagi nie musi pauzować w meczu z Górnikiem.

Niedzielne spotkanie 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią Białystok a Górnikiem Zabrze będzie już 42. starciem tych zespołów w historii. Początek meczu o 17:30 na stadionie przy Słonecznej. Spotkanie poprowadzi sędzia Tomasz Kwiatkowski. (at, źródło: jagielloia.pl)