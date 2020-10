Jagiellonia zagra na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław

Październik 23, 2020

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Jagiellonia Białystok w sobotę (24.10), rozegra swój kolejny ligowy mecz. Przed żółto – czerwonymi wyjazdowe spotkanie, podczas którego ich przeciwnikiem będzie Śląsk Wrocław.

Trener Jagi Bogdan Zając przyznaje, że to będzie trudny mecz, bo Śląsk nie chętnie oddaje punkty na własnym boisku.

– Przed nami kolejny mecz i nie zastanawiamy się nad tym, co będzie za dwa lub trzy tygodnie. Dla nas najważniejsze jest to, co wydarzy się w najbliższej kolejce. Staramy się na tym skupić, zbieramy konkretne informacje na temat przeciwnika, analiza wciąż trwa. Wiemy, że zespół Śląska na swoim boisku rzadko oddaje punkty.

Piłkarz Żółto-Czerwonych Ivan Runje, podziela opinię trenera, że nie będzie łatwo.

– Czeka nas trudne spotkanie. Śląsk u siebie w mojej opinii jest bardzo groźny. To bardzo dobra drużyna i po przegranym meczu środowym będą zmotywowani na 100 procent. Rywale będą chcieli udowodnić, że to był tylko przypadek. My jednak mamy swoje cele i chcemy potwierdzić, że stać nas na wiele. Zamierzamy przedłużyć serię porażek Śląska – dodawał Runje.

Spotkanie rozpocznie się o 17.30. (ea/mc)