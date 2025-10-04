Jagiellonia walczy o fotel lidera. W niedzielę mecz z Koroną Kielce

4 października, 2025

Źródło: Jagiellonia Białystok Źródło: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok na własnym boisku w niedzielę (05.10) podejmie Koronę Kielce w 11. kolejce Ekstraklasy. Korona Kielce zajmuje obecnie 3. miejsce w tabeli z dorobkiem 18 punktów oraz bilansem pięciu zwycięstw, trzech remisów i dwóch porażek. Jaga ma tyle samo punktów, ale rozegrała w lidze jeden mecz mniej.

Żółto-czerwoni nie mieli za dużo czasu na odpoczynek i przygotowanie do spotkania, ponieważ w czwartek (2.10) rozegrali mecz w piłkarskiej Lidze Konferencji, ale piłkarze są już doświadczeni w takich sytuacjach po zeszłorocznym sezonie. Jeśli Jagiellonia wygra z Koroną, to awansuje na pozycję lidera.

W tej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy zawodników na murawę wyprowadzą seniorzy, a nie jak zazwyczaj dzieci – to z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora.

Początek meczu pomiędzy Jagiellonią Białystok a Koroną Kielce w niedzielę (05.10) o 12:15. (red.)