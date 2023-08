Jagiellonia vs. Widzew Łódź. Drugie domowe spotkanie białostoczan

3 sierpnia, 2023

Adrian Siemieniec, fot. jagiellonia.pl Adrian Siemieniec, fot. jagiellonia.pl

„Chcemy zagrać lepiej niż przeciwko Puszczy” – mówi przed piątkowym (04.08) spotkaniem z Widzewem Łódź Adrian Siemieniec, trener białostockiej Jagiellonii. O 18:00 piłkarze Dumy Podlasia rozegrają na własnym stadionie przy Słonecznej mecz 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

Jagiellonia wygrała ostatnie starcie z Puszczą 4:1, a Widzew przegrał z Pogonią Szczecin 1:2.

– Atmosfera po wygranej jest lepsza, ale sama ocena spotkania nie może być podyktowana na podstawie suchego rezultatu. Liczę na to, że w meczu z Widzewem nasza gra będzie lepsza. Nie chcę dopuścić do sytuacji, w której drużyna byłaby uzależniona od jednego zawodnika. Chcę, abyśmy w naszej grze byli powtarzalni na przestrzeni całego sezonu. Z czasem pojawią się kontuzje, kartki, spadki formy i wtedy trzeba być przygotowanym, że wejdzie nowy zawodnik, zrealizuje zadania i sposób gry będzie ten sam. Jeszcze trochę nam brakuje do ideału, ale ciężko do niego dążymy – powiedział przed meczem z Widzewem Łódź trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec.

– Mecz z Widzewem będzie różnił się od tego przeciwko Puszczy, ponieważ piłka będzie więcej krążyć po ziemi – powiedział przed meczem z Puszczą zawodnik Jagiellonii, Jarosław Kubicki.

Po dwóch kolejkach Jagiellończycy mają 3 punkty. Pierwsze swoje ekstraklasowe spotkanie z Rakowem Częstochowa przegrali 0:3. (mt)