Jagiellonia vs. Górnik Łęczna. Czas na rehabilitację za przegrany mecz z Legią

Grudzień 3, 2021

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Przed piłkarzami Jagiellonii kolejny mecz ligowy. Już w sobotę (04.12) żółto-czerwoni na własnym boisku zagrają z Górnikiem Łęczna.

Górnik Łęczna to ostatni zespół w tabeli. Jagiellonia jest jedenasta.

– Górnik Łęczna potrafi urwać punkty zespołom będącym na górze tabeli – zremisowali z Lechem Poznań oraz Rakowem Częstochowa. Nie można podchodzić do żadnego spotkania z myślą, że wygrałeś jeszcze przed meczem. Na zwycięstwo trzeba ciężko pracować. Ważniejsze niż przeciwnik, którego oczywiście szanujemy, jest to, że my jesteśmy po takim meczu, że teraz musimy w pełni się zrehabilitować – powiedział trener Jagiellonii Białystok, Ireneusz Mamrot.

Ostatni swój mecz z Legią Warszawa piłkarze Dumy Podlasia przegrali 0:1.

– Szkoda meczu w Warszawie. Przegraliśmy i straciliśmy punkty. Jechaliśmy po wygraną, chcieliśmy tego zwycięstwa, ale nie udało się. Teraz czeka nas kolejny mecz, tym razem domowy, i jeżeli chcemy walczyć o wyższe cele musimy wygrać z Górnikiem – powiedział piłkarz Jagi, Fedor Cernych.

Początek meczu z Górnikiem Łęczna o 17.30. (mt)