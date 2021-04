Jagiellonia vs. Cracovia. To nie będzie tylko spotkanie drużyn, ale też ucznia z mistrzem

Kwiecień 9, 2021

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Przed Jagiellonią Białystok domowy mecz z Cracovią. Spotkanie 24. kolejki zostanie rozegrane w piątek (09.04) o 18.00 na stadionie miejskim przy ul. Słonecznej.

Ostatni raz żółto-czerwoni na własnym stadionie wygrali w końcówce rundy jesiennej. Dzisiejsze spotkanie z dowodzoną przez Michała Probierza Cracovią do łatwych należeć nie będzie.

– Spodziewam się ciężkiego spotkania. Myślę, że trener Michał Probierz będzie chciał wykorzystać wygraną Cracovii z Lechem Poznań i pociągnąć swój zespół dalej do góry – powiedział trener Jagiellonii Rafał Grzyb. – My też zdajemy sobie sprawę, w jakim miejscu jesteśmy i o co mamy walczyć, bo sytuacja naprawdę nie jest najlepsza. Wiemy o tym, że tylko dobrą grą i zwycięstwem jesteśmy w stanie odbudować swoją siłę i dać też nadzieję kibicom, którzy cały czas wierzą w ten zespół – dodał szkoleniowiec.

Z pewnością „smaczkiem” spotkania będzie rywalizacja między trenerami. Naprzeciwko siebie stanie bowiem wychowanek i nauczyciel. To właśnie dzięki Michałowi Probierzowi Grzyb trafił do Jagiellonii.

– Miło będzie się spotkać z trenerem Probierzem w innej roli niż wcześniej. My będziemy poza linią, a to co najważniejsze będzie miało miejsce na boisku. Tutaj już żadnych sentymentów nie będzie – dodał Grzyb.

Po odwołaniu Bogdana Zająca, Jagiellończycy pod wodzą trenera Grzyba najpierw wygrali w Poznaniu z Lechem, a ostatnio przegrali w Białymstoku ze Śląskiem Wrocław. (mt/mc)