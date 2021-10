Jagiellonia przegrała z Pogonią Szczecin

Październik 23, 2021

źródło: jagiellonia.pl źródło: jagiellonia.pl

– Był to słaby mecz w naszym wykonaniu. Pierwsze 20 minut to bardzo duża bojaźń – powiedział po przegranym spotkaniu przez Jagiellonię, jej trener Ireneusz Mamrot. Żółto – czerwoni ulegli na wyjeździe Pogoni Szczecin 1:4.

W pierwszej połowie Portowcy strzelili dwa gole, po przerwie kolejne dwa. Dla Jagi jedną bramkę zdobył Cernych.

– W pewnym momencie wydawało mi się, że wracamy do gry. Niestety, błędy, które popełniliśmy, nie pozwoliły nam nic tutaj ugrać. Powinniśmy szybciej zareagować w momencie, gdy gola strzelił Kamil Grosicki. Za wolno wracaliśmy do strefy, przeciwnik to wykorzystał. Kolejne stracone gole to błędy indywidualne, o których porozmawiamy sobie wewnętrznie. W drugiej połowie mieliśmy rzut karny, po którym mogliśmy wrócić do gry. Prawdę mówiąc, nic nam się nie układało w tym meczu, a mowa o straconych bramkach, czerwonej kartce i błędach indywidualnych – dodawał trener Jagiellonii, Ireneusz Mamrot.

Obecnie Jagiellonia zajmuje ósme miejsce w tabeli ekstraklasy. (ea)