Jagiellonia poznała rywali w Lidze Konferencji 

30 sierpnia, 2025

Źródło: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok wie już, z kim zmierzy się w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA. Podopieczni z Podlasia staną przed wyzwaniem rywalizacji zarówno z klubami z czołowych lig Europy, jak i mniej znanych piłkarskich kierunków. Wśród przeciwników znaleźli się m.in. Rayo Vallecano z Hiszpanii, AZ Alkmaar z Holandii oraz RC Strasbourg z Francji, a uzupełniają ich KuPS Kuopio (Finlandia), Hamrun Spartans (Malta) i Shkendija Tetowo (Macedonia Północna). Pierwszy gwizdek w europejskich zmaganiach dla Jagi padnie 2 października.

Rekordowy udział polskich drużyn

Sezon 2024/25 przejdzie do historii polskiego futbolu. W fazie głównej Ligi Konferencji po raz pierwszy wystąpią aż cztery kluby z Ekstraklasy: oprócz Jagiellonii, także Legia Warszawa, Lech Poznań i Raków Częstochowa. Nigdy wcześniej Polska nie miała tak licznej reprezentacji w grupowej fazie europejskich rozgrywek.

Przed losowaniem UEFA ustawiła zespoły w sześciu koszykach, według ich wcześniejszych osiągnięć w pucharach. Legia Warszawa trafiła do grona najwyżej rozstawionych, a Raków Częstochowa znalazł się w piątym koszyku.

Każdy klub wylosował sześciu rywali – po jednym z każdej pary koszyków (1–2, 3–4, 5–6). Zasady zakładają, że zespoły z tego samego kraju nie mogą spotkać się ze sobą, a maksymalnie dwóch przeciwników może pochodzić z tej samej federacji.

Z kim zagrają polskie zespoły w Lidze Konferencji?

Jagiellonia Białystok

Rayo Vallecano (Hiszpania, dom)

AZ Alkmaar (Holandia, wyjazd)

KuPS Kuopio (Finlandia, dom)

RC Strasbourg (Francja, wyjazd)

Hamrun Spartans (Malta, dom)

Shkendija Tetowo (Macedonia Północna, wyjazd)

Lech Poznań

Rapid Wiedeń

Rayo Vallecano

Mainz

Lincoln Red Imps

Lausanne

Sigma Ołomuniec

Raków Częstochowa

Rapid Wiedeń

Sparta Praga

HŠK Zrinjski Mostar

Omonia Nikozja

Universitatea Craiova

Sigma Ołomuniec

Legia Warszawa

Szachtar Donieck (mecze w Krakowie)

Sparta Praga

NK Celje

Lincoln Red Imps

Samsunspor

Noah Erewan

Nietypowe losowanie UEFA

Tym razem ceremonia losowania miała odmienny charakter niż zazwyczaj. Zamiast tradycyjnych kulek z nazwami drużyn, UEFA przeprowadziła cały proces komputerowo – jedno kliknięcie wystarczyło, by poznać skład każdej grupy wraz z przypisaniem meczów domowych i wyjazdowych.

Pełny terminarz Ligi Konferencji UEFA zostanie opublikowany najpóźniej 31 sierpnia.