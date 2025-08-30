Jagiellonia poznała rywali w Lidze Konferencji 

Jagiellonia Białystok wie już, z kim zmierzy się w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA. Podopieczni z Podlasia staną przed wyzwaniem rywalizacji zarówno z klubami z czołowych lig Europy, jak i mniej znanych piłkarskich kierunków. Wśród przeciwników znaleźli się m.in. Rayo Vallecano z Hiszpanii, AZ Alkmaar z Holandii oraz RC Strasbourg z Francji, a uzupełniają ich KuPS Kuopio (Finlandia), Hamrun Spartans (Malta) i Shkendija Tetowo (Macedonia Północna). Pierwszy gwizdek w europejskich zmaganiach dla Jagi padnie 2 października.
Rekordowy udział polskich drużyn
Sezon 2024/25 przejdzie do historii polskiego futbolu. W fazie głównej Ligi Konferencji po raz pierwszy wystąpią aż cztery kluby z Ekstraklasy: oprócz Jagiellonii, także Legia Warszawa, Lech Poznań i Raków Częstochowa. Nigdy wcześniej Polska nie miała tak licznej reprezentacji w grupowej fazie europejskich rozgrywek.
Przed losowaniem UEFA ustawiła zespoły w sześciu koszykach, według ich wcześniejszych osiągnięć w pucharach. Legia Warszawa trafiła do grona najwyżej rozstawionych, a Raków Częstochowa znalazł się w piątym koszyku.
Każdy klub wylosował sześciu rywali – po jednym z każdej pary koszyków (1–2, 3–4, 5–6). Zasady zakładają, że zespoły z tego samego kraju nie mogą spotkać się ze sobą, a maksymalnie dwóch przeciwników może pochodzić z tej samej federacji.
Z kim zagrają polskie zespoły w Lidze Konferencji?
Jagiellonia Białystok
-
Rayo Vallecano (Hiszpania, dom)
-
AZ Alkmaar (Holandia, wyjazd)
-
KuPS Kuopio (Finlandia, dom)
-
RC Strasbourg (Francja, wyjazd)
-
Hamrun Spartans (Malta, dom)
-
Shkendija Tetowo (Macedonia Północna, wyjazd)
Lech Poznań
-
Rapid Wiedeń
-
Rayo Vallecano
-
Mainz
-
Lincoln Red Imps
-
Lausanne
-
Sigma Ołomuniec
Raków Częstochowa
-
Rapid Wiedeń
-
Sparta Praga
-
HŠK Zrinjski Mostar
-
Omonia Nikozja
-
Universitatea Craiova
-
Sigma Ołomuniec
Legia Warszawa
-
Szachtar Donieck (mecze w Krakowie)
-
Sparta Praga
-
NK Celje
-
Lincoln Red Imps
-
Samsunspor
-
Noah Erewan
Nietypowe losowanie UEFA
Tym razem ceremonia losowania miała odmienny charakter niż zazwyczaj. Zamiast tradycyjnych kulek z nazwami drużyn, UEFA przeprowadziła cały proces komputerowo – jedno kliknięcie wystarczyło, by poznać skład każdej grupy wraz z przypisaniem meczów domowych i wyjazdowych.
Pełny terminarz Ligi Konferencji UEFA zostanie opublikowany najpóźniej 31 sierpnia.