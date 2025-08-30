Home Wiadomości Jagiellonia poznała rywali w Lidze Konferencji 

30 sierpnia, 2025

Jagiellonia poznała rywali w Lidze Konferencji 

Piłkarze cieszą się na boisku. Źródło: Jagiellonia Białystok
Jagiellonia Białystok wie już, z kim zmierzy się w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA. Podopieczni z Podlasia staną przed wyzwaniem rywalizacji zarówno z klubami z czołowych lig Europy, jak i mniej znanych piłkarskich kierunków. Wśród przeciwników znaleźli się m.in. Rayo Vallecano z Hiszpanii, AZ Alkmaar z Holandii oraz RC Strasbourg z Francji, a uzupełniają ich KuPS Kuopio (Finlandia), Hamrun Spartans (Malta) i Shkendija Tetowo (Macedonia Północna). Pierwszy gwizdek w europejskich zmaganiach dla Jagi padnie 2 października.

 

Rekordowy udział polskich drużyn

Sezon 2024/25 przejdzie do historii polskiego futbolu. W fazie głównej Ligi Konferencji po raz pierwszy wystąpią aż cztery kluby z Ekstraklasy: oprócz Jagiellonii, także Legia Warszawa, Lech Poznań i Raków Częstochowa. Nigdy wcześniej Polska nie miała tak licznej reprezentacji w grupowej fazie europejskich rozgrywek.

Przed losowaniem UEFA ustawiła zespoły w sześciu koszykach, według ich wcześniejszych osiągnięć w pucharach. Legia Warszawa trafiła do grona najwyżej rozstawionych, a Raków Częstochowa znalazł się w piątym koszyku.

Każdy klub wylosował sześciu rywali – po jednym z każdej pary koszyków (1–2, 3–4, 5–6). Zasady zakładają, że zespoły z tego samego kraju nie mogą spotkać się ze sobą, a maksymalnie dwóch przeciwników może pochodzić z tej samej federacji.

Z kim zagrają polskie zespoły w Lidze Konferencji?

Jagiellonia Białystok

  • Rayo Vallecano (Hiszpania, dom)

  • AZ Alkmaar (Holandia, wyjazd)

  • KuPS Kuopio (Finlandia, dom)

  • RC Strasbourg (Francja, wyjazd)

  • Hamrun Spartans (Malta, dom)

  • Shkendija Tetowo (Macedonia Północna, wyjazd)

Lech Poznań

  • Rapid Wiedeń

  • Rayo Vallecano

  • Mainz

  • Lincoln Red Imps

  • Lausanne

  • Sigma Ołomuniec

Raków Częstochowa

  • Rapid Wiedeń

  • Sparta Praga

  • HŠK Zrinjski Mostar

  • Omonia Nikozja

  • Universitatea Craiova

  • Sigma Ołomuniec

Legia Warszawa

  • Szachtar Donieck (mecze w Krakowie)

  • Sparta Praga

  • NK Celje

  • Lincoln Red Imps

  • Samsunspor

  • Noah Erewan

Nietypowe losowanie UEFA

Tym razem ceremonia losowania miała odmienny charakter niż zazwyczaj. Zamiast tradycyjnych kulek z nazwami drużyn, UEFA przeprowadziła cały proces komputerowo – jedno kliknięcie wystarczyło, by poznać skład każdej grupy wraz z przypisaniem meczów domowych i wyjazdowych.

Pełny terminarz Ligi Konferencji UEFA zostanie opublikowany najpóźniej 31 sierpnia.

