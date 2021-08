Jagiellonia podejmie Cracovię na wyjeździe

Sierpień 20, 2021

Po raz pierwszy w tym sezonie Jagiellonia Białystok rozegra mecz na wyjeździe. W sobotę (21.08) żółto – czerwoni powalczą o punkty z Cracovią.

Początek obecnego sezonu nie jest zbyt udany dla „Pasów”. Obecnie Cracovia zamyka ligową tabelę z zaledwie jednym punktem zdobytym w czterech dotąd rozegranych kolejkach.

Mimo wszystko trener Jagi Ireneusz Mamrot nie uważa, aby przeciwnicy przechodzili kryzys, ani tym bardziej, że będzie łatwiej o zwycięstwo.

– Po czterech kolejkach nie chce szukać kryzysu. Zawsze kiedy źle wystartujesz to każdy kolejny mecz powoduje większe napięcie. My natomiast musimy patrzeć na siebie i wrócić do grania z pierwszych kolejek. Nie chce powiedzieć, że było ono optymalne. Stać nas na lepszą grę i chcemy to poprawiać. (…) Musimy zagrać dobry mecz, chcąc wygrać, bo Cracovia jest zespołem, z którym się bardzo nieprzyjemnie gra. Są bardzo agresywni na całym boisku, lubią grać pressingiem, są agresywni w swoich strefach i każdy mecz, który pamiętam z Cracovią był dla nas bardzo trudny, a gra była wyrównana – dodawał trener Ireneusz Mamrot.

Początek spotkania o 17.30. (ea)