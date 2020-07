Jagiellonia nie zdobyła punktów w Gliwicach. Żółto – czerwoni przegrali z Piastem

Lipiec 12, 2020

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Jagiellonia Białystok przegrała na wyjeździe z Piastem Gliwice 0 do 2. Gole w tym spotkaniu, oba jeszcze w pierwszej połowie, strzelili Piotr Parzyszek i Jorge Felix.

Pierwsza część meczu należała do gospodarzy, choć żółto – czerwoni przeprowadzili jedną akcję, która mogła zakończyć się golem, jednak uderzenie Bartka Bidy okazało się nieskuteczne. W drugiej połowie spotkania podopieczni Iwajła Petewa grali w przewadze, po tym jak zawodnik Piasta, Sebastian Milewski otrzymał czerwoną kartkę. Dodatkowo trener Jagi wprowadził zmiany w szeregach drużyny, to wszystko jednak nie wpłynęło na ostateczny wynik piłkarskich zmagań.

– Czy wiecie co to jest prezent świąteczny? Zniszczyliśmy ten mecz – tak niedzielne spotkanie skomentował szkoleniowiec Jagiellonii Iwajło Petew – Jeśli powtarzasz więcej niż dwa razy te same błędy, musisz się nad tym poważnie zastanowić, bo to nie jest normalne. Do złej gry w defensywie dołożyliśmy nie najlepszą z przodu, gdzie nie wykorzystaliśmy czterech klarownych sytuacji. Logiczną konsekwencją takiej gry jest porażka – podsumował Petew.

Kolejne spotkanie Jagiellonia rozegra w najbliższą środę (15.07 ) na własnym stadionie, jej przeciwnikiem będzie Śląsk Wrocław. (źródło: jagiellonia.pl, red ea/mc)