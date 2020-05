Jagiellonia może trenować. Badania próbek w kierunku koronawrusa nie wykryły zakażenia

Maj 6, 2020

fot. Konrad Sikora

Piłkarze białostockiej Jagiellonii mogą wracać do treningów grupowych. Badania próbek nie potwierdziły zakażenia koronawirusem. Na ostateczny wynik trzeba było trochę poczekać, bo w klubie konieczne było przeprowadzenie badań pogłębionych.

– To dobra wiadomość nie tylko dla nas, ale i pozostałych klubów ekstraklasy, które mogą wracać do treningów – mówi nam rzecznik białostockiej Jagiellonii, Kamil Świrydowicz. – Najważniejszą informacją dla nas jest to, że możemy wrócić do treningów, więc wracamy! Z niecierpliwością oczekujemy na zielone światło do wznowienia rozgrywek – dodaje rzecznik klubu.

Piłkarze na razie będą trenować w małych grupach, a od niedzieli (10.05) już drużynowo.

Ponowne testy na obecność COVID – 19 zawodnicy przejdą 27 i 28 maja. Wznowienie rozgrywek ekstraklasy ma nastąpić 29 maja.

Zgodę Komisji Medycznej PZPN na rozpoczęcie z dniem 6 maja treningów grupowych w pierwszej kolejności dostały: Piast Gliwice, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa, Śląsk Wrocław, Zagłębie Lubin, Pogoń Szczecin. Później zgodę tę wydano dla: Cracovii, Jagiellonii Białystok, Lecha Poznań i Wisły Kraków.

W pozostałych klubach trwa dalsza diagnostyka osób skierowanych na badanie wymazu z nosogardzieli w kierunku SARS-CoV-2 i do czasu potwierdzenia przez Komisję możliwości rozpoczęcia treningów grupowych, kluby te prowadzą treningi indywidualne. (mt/mc)