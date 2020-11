Jagiellonia ma nowego zawodnika. Ostatnio grał w Wiśle Kraków

Nowym zawodnikiem Jagiellonii Białystok został Kamil Wojtkowski. 22-latek dołączył do Żółto-Czerwonych na zasadzie wolnego transferu. Wojtkowski podpisał z Jagą kontrakt do połowy czerwca 2021 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwa sezony. Będzie występował z numerem 28.

Ofensywny pomocnik ma za sobą 79 występów w PKO Ekstraklasie, z czego aż 71 w barwach Wisły Kraków. Wygasający w lipcu kontrakt nie został przedłużony, więc od sierpnia zawodnik pozostawał bez klubu.

Jakie cele stawia sobie Kamil w Jagiellonii?

– Przede wszystkim chcę wdrożyć się w rytm. Być na mniej więcej tym samym poziomie co drużyna. Moja przerwa trochę trwała, jakiś czas nie miałem klubu, nie byłem w reżimie treningowym, meczowym. Chcę załapać to jak najszybciej. Dogaduję się już z trenerami od przygotowania fizycznego, którzy indywidualnie będą podchodzili do tego, żebym wszedł na odpowiedni poziom. Później, kiedy już będę na tym etapie, będę dawać z siebie sto procent. W każdym treningu, w każdym meczu. Chcę mieć jak największy udział w zdobywaniu przez Jagiellonię punktów – mówi Kamil Wojtkowski.

Tymczasem najbliższy mecz Jagiellonia Białystok rozegra już w sobotę (07.11). Przeciwnikiem żółto-czerwonych będzie Cracovia. (mt/mc)