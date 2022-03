Jagiellonia ma nowego dyrektora sportowego

Marzec 2, 2022

źródło: jagiellonia.pl źródło: jagiellonia.pl

Na tym stanowisku zatrudniono Łukasza Masłowskiego. Swoje obowiązki już pełni, odpowiedzialny jest za funkcjonowanie pionu sportowego.

– Pracy na pewno będzie bardzo dużo, przede wszystkim musimy się skupić na pierwszym zespole i na letnim okienku transferowym. W zasadzie powinniśmy już to okienko kończyć, a my jeszcze nie rozpoczęliśmy, więc skupimy się na pracy w okresie letnim, na audytowaniu pierwszego zespołu i drugiej drużyny. Myślę, że czas na akademię przyjdzie, ale oczywiście jest to bardzo istotny fragment budowy drużyny – mówił Łukasz Masłowski.

Łukasz Masłowski urodził się 31 maja 1981 roku w Zduńskiej Woli. Ma za sobą ponad 10-letnią karierę profesjonalnego piłkarza, podczas której występował na pozycjach ofensywnych. Jest wychowankiem zespołu MKS MOKS Zduńska Wola. Podczas przygody z piłką w roli czynnego zawodnika bronił barw wielu polskich klubów, m.in. Widzewa Łódź, Odry Wodzisław Śląski czy Wisły Płock. Grał również za granicą, gdzie grał dla niemieckiego SG Sonnenhof Großaspach oraz cypryjskiego Digenis Morfou, gdzie kończył karierę. Na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce Masłowski rozegrał łącznie 89 meczów, w których zdobył 11 bramek.

Po zakończeniu kariery zawodniczej pozostał przy piłce, ale w roli dyrektora sportowego. Jego pierwszą pracą w tym charakterze na poziomie Ekstraklasy była Wisła Płock, z którą był związany od czerwca 2016 do marca 2019 roku. Za jego kadencji do zespołu „Nafciarzy” trafili m.in. Siergiej Kriwiec, Jose Kante, Dominik Furman, Damian Szymański, Damian Rasak, Alan Uryga, Giorgi Merebaszwili, Semir Stilić czy Mateusz Szwoch. Ponadto za jego kadencji Wisła podpisała umowę z trenerem Jerzym Brzęczkiem, który po przygodzie w Płocku związał się umową z reprezentacją Polski. Z płockiego klubu Masłowski odszedł 31 marca 2019 roku, a miesiąc później związał się z Widzewem Łódź, gdzie pracował do czerwca tego samego roku. (źródło: jagiellonia.pl/ red.ea)