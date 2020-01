Jagiellonia rozpoczyna obóz przygotowawczy w Turcji. Bez Sandomierskiego

Styczeń 17, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Piłkarze białostockiej Jagiellonii wyruszają w sobotę (18.01) na obóz przygotowawczy do Turcji. W kadrze znalazło się 28 zawodników.

Nie liście piłkarzy nie ma Grzegorza Sandomierskiego. Tym samym plotki o odejściu bramkarza z Jagiellonii stają się coraz bardziej prawdziwe. Zdaniem „Przeglądu Sportowego” bramkarz dostał wolną rękę w poszukiwaniu klubu.

Piłkarze Jagiellonii w tureckim Belek spędzą dwa tygodnie, w trakcie których rozegrają cztery mecze sparingowe.

Tymczasem jeszcze do niedzieli (19.01) kibice białostockiej Jagiellonii mogą wziąć udział w referendum odnośnie klubowego herbu. Do wyboru są dwie propozycje: utrzymanie obecnego herbu lub powrót do wcześniejszego, który był symbolem klubu w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, a także na początku XXI wieku. (mt/mc)

Pełna lista piłkarzy, którzy wybiorą się na zgrupowanie do Turcji:

Bramkarze: Xavier Dziekoński, Hubert Gostomski, Dejan Iliew, Damian Węglarz.

Obrońcy: Zoran Arsenić, Wojciech Błyszko, Bodvar Bodvarsson, Guilherme, Andrej Kadlec, Bartosz Kwiecień, Ivan Runje, Dawid Szymonowicz, Jakub Wójcicki.

Pomocnicy: Juan Camara, Oleg Horin, Jesus Imaz, Martin Kostal, Przemysław Mystkowski, Mikołaj Nawrocki, Tomas Prikryl, Martin Pospisil, Taras Romanczuk, Mile Savković, Karol Struski.

Napastnicy: Bartosz Bida, Ognjen Mudrinski, Aleksander Stawiarz, Krzysztof Toporkiewicz.