Jagiellonia. Iliew i Wójcicki pozostają do końca sezonu

Lipiec 1, 2020

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Dejan Iliew i Jakub Wójcicki pozostają w Jagiellonii do końca tego sezonu. Umowy trzeba było przedłużyć, bo były zawarte do 30 czerwca.

Przed piłkarzami Jagiellonii jeszcze cztery mecze ligowe. Ostatni zostanie rozegrany 19 lipca z Lechem na stadionie przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu.

Jednocześnie Jagiellonia przedłużyła tez okres wypożyczenia Ognjena Mudriskiego do HNK Gorica. Serb pozostanie piłkarzem chorwackiego klubu do zakończenia trwającego sezonu, czyli do 25 lipca.

Także do końca sezonu na wypożyczeniu w Wigrach Suwałki pozostaną Paweł Gierach, Szymon Łapiński, Michał Ozga oraz Mikołaj Wasilewski. Ostatnie mecze w I lidze zostaną rozegrane 25 lipca. (mt/mc)