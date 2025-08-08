Jagiellonia Białystok zwycięża w Danii! Udany pierwszy krok w eliminacjach Ligi Konferencji

8 sierpnia, 2025

fot. Facebook/ Jagiellonia Białystok fot. Facebook/ Jagiellonia Białystok

W czwartek Jagiellonia Białystok odniosła cenne zwycięstwo 1:0 w wyjazdowym meczu z duńskim Silkeborg IF w ramach 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Gola na wagę wygranej zdobył Bernardo Vital w 15. minucie spotkania po stałym fragmencie gry.

Zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca od pierwszego gwizdka prezentował ofensywne nastawienie. Już na początku spotkania było widać, że Jagiellonia nie zamierza tylko się bronić, lecz chce narzucić własne warunki gry. Taki plan przyniósł efekty — po dobrze wykonanym rzucie rożnym przez Pripa, do piłki doszedł Vital i pewnym strzałem umieścił ją w siatce.

Gospodarze starali się odpowiedzieć, stwarzając kilka groźnych sytuacji, jednak brakowało im precyzji. Z kolei Jagiellonia, po zdobyciu bramki, kontrolowała grę, zgodnie z taktyką przyjętą na to spotkanie. Podlaski zespół miał okazje, by podwyższyć wynik — szczególnie groźne były sytuacje Pululu (sam na sam w 47. minucie) oraz Kobayashiego (strzał po rzucie rożnym w końcówce meczu), ale piłka nie trafiła już do bramki.

W drugiej połowie mecz zrobił się bardziej napięty, a zawodnicy obu drużyn nie szczędzili sobie ostrych zagrań. Sędzia Jamie Robinson z Irlandii Północnej musiał sięgać po żółte kartki, by opanować emocje na boisku. Groźnie wyglądający faul na Drachalu w 50. minucie wywołał chwilę niepokoju, jednak pomocnik Jagiellonii ostatecznie nie doznał poważniejszego urazu i mógł kontynuować grę.

Rewanżowe spotkanie odbędzie się 14 sierpnia w Białymstoku. Stawką jest awans do czwartej, ostatniej rundy eliminacyjnej, która decyduje o wejściu do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Rywalem w kolejnej fazie będzie zwycięzca dwumeczu pomiędzy Hajdukiem Split a Dinamem Tirana.

(pj)