Jagiellonia Białystok zremisowała w pierwszym meczu kontrolnym na zgrupowaniu w Belek

16 stycznia, 2025

Źródło: Jagiellonia Białystok Źródło: Jagiellonia Białystok

Remisem 1:1 zakończył się pierwszy mecz kontrolny Jagiellonii Białystok z Dinamem Zagrzeb podczas zimowego zgrupowania w tureckim Belek.

Bramkę dla Żółto-Czerwonych w pierwszej połowie zdobył Tomas Silva.

– Myślę, że cała drużyna była dobra. To nasz pierwszy na tym obozie. Graliśmy kompaktowo, graliśmy dobrze w obronie. Mieliśmy wiele, dobrych momentów przy piłce. Jak na pierwszy mecz to nie było to złe spotkanie. Musimy jeszcze pracować, poprawiać się i pozostać silnymi, aby osiągnąć nasze cele w Ekstraklasie, w lidze konferencji i w Pucharze Polski – mówi Tomas Silva

Kolejne mecz kontrolny Jagiellonia Białystok zagra w niedzielę (19:01) z CSKA Sofia. (hk)