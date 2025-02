Jagiellonia Białystok zremisowała 2:2 z Cracovią w 22. kolejce Ekstraklasy

23 lutego, 2025

Remisem 2:2 zakończył się mecz pomiędzy Jagiellonią Białystok a Cracovią w 22. kolejce Ekstraklasy, po tym jak w pierwszej połowie już 2:0 prowadziła Jaga. Bramki dla Żółto-Czerwonych zdobyli Darko Churlinov (34′) oraz Jesus Imaz (39′). Z kolei dla „Pasów” trafili Fabian Bzdyl (73′) i Mick van Buren (85′).

Taki wynik spotkania pozostawia niedosyt.

– To taki słodko-gorzki smak, bo każdy widział scenariusz tego spotkania. Myślę, że na pewno do momentu utraty tej bramki mieliśmy pełną kontrolę i byliśmy zespołem lepszym na boisku, ale mecz trwa 90 minut. I jeżeli na wyjeździe prowadzi się 2:0 i wynik się kończy 2:2, to mimo tego, że dwa zespoły mają po punkcie, to nastroje w jednym są bliższe rozczarowaniu, a w drugim to jest taki remis zwycięski – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok.

Następne ligowe spotkanie Jagiellonia Białystok zagra w niedzielę (02.03), ich rywalem będzie GKS Katowice, ale wcześniej bo już w środę (26.02) Żółto-Czerwoni zmierzą się z Legią Warszawa w Pucharze Polski. (hk)