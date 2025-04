Jagiellonia Białystok zmierzy się z Piastem Gliwice. Początek meczu o 12:15

6 kwietnia, 2025

W niedzielę (06.04) Jagiellonia Białystok zmierzy się z Piastem Gliwice w ramach 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 12:15 na stadionie przy ul. Słonecznej.

Żółto-Czerwoni wciąż liczą się w walce o mistrzostwo Polski, choć do lidera – Rakowa Częstochowa – tracą cztery punkty. Zespół Adriana Siemieńca nie rezygnuje jednak z marzeń o tytule. Zawodnicy są trzy dni po meczu o Superpuchar Polski, który wygrali z Wisłę Kraków 1:0.

– Na pewno do tego meczu trzeba podejść trochę inaczej. Trzeba od początku zdominować rywala. Myślę, że jesteśmy do tego zdolni, a czy to zrobimy – okaże się w niedzielę. Mam nadzieję, że tak będzie – mówi Norbert Wojtuszek, obrońca Jagiellonii Białystok.

To spotkanie będzie miało wyjątkowy akcent sędziowski. Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że mecz poprowadzi japoński arbiter Yousuke Araki. Jest to element współpracy pomiędzy PZPN a Japońską Federacją Piłkarską, w ramach której po ośmiu latach przerwy sędziowie z Japonii ponownie pojawią się na polskich boiskach.

Mecz Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice w niedzielę (06.04) o 12:15 na Chorten Arenie w Białymstoku. (red.)