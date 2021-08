Jagiellonia Białystok ze wsparciem urzędu marszałkowskiego

Sierpień 9, 2021

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Pół miliona złotych trafi na konto Jagiellonii Białystok. Symboliczny czek na tę kwotę przekazał w poniedziałek (09.08) marszałek województwa Artur Kosicki.

– Jagiellonia Białystok to wizytówka naszego województwa, to duma regionu, jeśli chodzi o piłkę nożną. To wspaniała atmosfera na stadionach oraz młodzież, która tutaj trenuje i którą wychowuje ten klub. To wielki zaszczyt dla Zarządu Województwa Podlaskiego, że może wspierać Jagiellonię – powiedział marszałek Artur Kosicki.

To kolejne w tym roku wsparcie od samorządu województwa. Dotacja w wysokości 500 tys. złotych pozwoli na organizację szkoleń i współzawodnictwo sportowe.

– To naprawdę bardzo cenne, że w tych trudnych i niestabilnych czasach związanych z pandemią marszałek Artur Kosicki, Zarząd Województwa Podlaskiego i cały sejmik wyciągnęli pomocną dłoń do sportu, nie tylko do piłki nożnej, nie tylko do Jagiellonii. Dzisiaj podpisaliśmy trzecią umowę. Wkraczamy w drugi sezon współpracy. Bardzo dziękujemy za możliwość jej kontynuacji – mówiła Agnieszka Syczewska, prezes Jagiellonii Białystok.

Po trzech kolejkach nowego sezonu Jagiellonia ma 7 punktów. Bilans żółto-czerwonych to dwie wygrane i remis. (mt)