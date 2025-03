Jagiellonia Białystok ze wsparciem finansowym. Klub otrzymał 3 mln zł

10 marca, 2025

Źródło: UMWP Źródło: UMWP

3 mln zł otrzymała Jagiellonia Białystok w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. To rekordowe wsparcie dla czołowego podlaskiego klubu sportowego.

Ziemowit Deptuła, prezes Jagiellonii Białystok, podczas podpisywania umowy na dotację, podkreślał, że klub jest w historycznym momencie po zeszłorocznym wywalczeniu Mistrzostwa Polski i aktualnych rozgrywkach w Lidze Konferencji Europy.

– To jest chwila dla Jagielonii bardzo mocna. Ja cieszę się z tego, że dzięki takiej dotacji ze strony województwa będziemy mogli dalej przeznaczać pieniądze na szkolenie dzieci, młodzieży i seniorów. Już teraz, tak jak słyszymy na niektórych podwórkach, dzieci grają w piłkę i umawiają się, kto będzie teraz z Romańczukiem, kto Jesusem Imazem, a kto Pululu. Także liczę, że to upowszechnienie piłki nożnej w naszym regionie będzie dalej postępowało – mówi Ziemowit Deptuła, prezes Jagiellonii Białystok.

Taras Romańczuk, kapitan Jagiellonii Białystok, uważa że dzięki dotacji młodzi piłkarze mogą się w klubie rozwijać. – To jest taka sprawa, która daje zawodnikom, którzy gdzieś tam pukają teraz do drzwi pierwszego zespołu. Tak jak Bartek Mazurek czy Oskar Pietruszewski właśnie chłopacy z akademii. To jest możliwość dla nich, żeby się rozwijali i grali w pierwszym zespole. A sezon, mam nadzieję, że skończymy na bardzo dobrym miejscu – mówi Taras Romańczuk.

Dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 2 mln 300 tyś. zł otrzymał również Ślepsk Malow Suwałki. (hk)