Jagiellonia Białystok zagra z Silkeborgiem o awans do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji

14 sierpnia, 2025

Źródło: Jagiellonia Białystok

W czwartek (14.08) drugi, rewanżowy mecz pomiędzy Jagiellonią Białystok, a duńskim zespołem Silkeborg. Od tego zależy, czy żółto-czerwoni zagrają w czwartej, decydującej rundzie eliminacji Ligi Konferencji.

Jagiellonia jest o tyle w korzystniejszej sytuacji, że pierwsze spotkanie wygrała 1:0.

– Nie wiemy, jak przeciwnik podejdzie do spotkania. Z jednej strony można by powiedzieć, że po pierwszym meczu, kiedy u siebie przegrywasz, to w tym drugim meczu tak naprawdę nie masz nic do stracenia i musisz rzucić się do odrabiania strat. A drugiej strony nie przegrałeś 3 czy 4:0, gdzie musisz od pierwszej minuty szukać już goli, tylko różnica jest jednej bramki. My musimy być przygotowani zarówno na jeden i drugi wariant, zarządzać meczem i zarządzać fazami, które będą się na boisku pojawiać – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok.

Początek meczy na Chorten Arenie w Białymstoku pomiędzy Jagiellonią Białystok a Silkeborgiem o 20:15. Potencjalnym rywalem Jagi w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji będzie Hajduk Split lub Dinamo Tirana. (hk)