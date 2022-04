Jagiellonia Białystok zagra z Pogonią Szczecin. Bez Romanczuka i Pazdana

Kwiecień 15, 2022

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Przed piłkarzami Jagiellonii Białystok mecz domowy. W Wielką Sobotę (16.04) o 17:30 żółto-czerwoni zmierzą się przy Słonecznej z Pogonią Szczecin.

Portowcy zajmują drugie miejsce w tabeli, podopieczni Piotra Nowaka dopiero 11-ste miejsce. W meczu zabraknie dwóch ważnych graczy – Tarasa Romanczuka i Michała Pazdana. Obaj muszą pauzować ze względu na nadmiar żółtych kartek.

– Staramy się znaleźć receptę na ich absencje. Przed wyjazdem do Radomia mieliśmy większe pole manewru, teraz jest inaczej. Wierzę, że znajdziemy sposób na to, jak i co chcemy zagrać w sobotę – powiedział trener Nowak. – Życzyłbym sobie, abyśmy przeciwko Pogoni od pierwszego gwizdka zagrali na wysokiej intensywności. Na pierwszej konferencji po prezentacji mówiłem, że oczekuję od drużyny odpowiedniego przesuwania się, myślenia. Johan Cruyff powtarzał, że w trakcie spotkania każdy zawodnik ma piłkę przy nodze przez około cztery minuty, a wiele zależy od tego co robi w pozostałych 86 minutach. Musimy lepiej przewidywać, grać bez piłki, przesuwać się. W Radomiu druga bramka gospodarzy była efektem naszego gapiostwa. Chciałbym, abyśmy unikali takich przestojów, bo Pogoń potrafi je wykorzystać – dodał szkoleniowiec.

– Pogoń gra o mistrza, my w tej chwili o utrzymanie. Nie ma to jednak znaczenia, będziemy musieli wyjść na boisko i po prostu zagrać dobre spotkanie. Oczywiście, każdy ma inne cele. Zdajemy sobie sprawę, że w tym sezonie nasze wyniki są dalekie od ideału, nie tak to sobie wyobrażaliśmy. Mimo tego czujemy się dobrym zespołem i chcemy to pokazać. Do końca sezonu pozostało jeszcze sześć meczów i chcemy ugrać w nich możliwie najwięcej punktów – powiedział przed meczem z Pogonią Szczecin zawodnik Jagiellonii, Paweł Olszewski.

Swój poprzedni mecz ligowy, z Radomiakiem Radom, piłkarze Jagiellonii Białystok zremisowali 2:2. (mt)