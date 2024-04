Jagiellonia Białystok zagra z Legią Warszawa

5 kwietnia, 2024

W najbliższą niedzielę (07.04) Jagiellonia Białystok zmierzy się z Legią Warszawa w meczu wyjazdowym 27. kolejki Ekstraklasy.

W poprzednim meczu ligowym z ŁKS Łódź, żółto-czerwoni zwyciężyli 6:0.

– Będziemy walczyć do ostatniej minuty o nasze marzenia i zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby wygrać spotkanie w Warszawie – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok. – Nasze nastawienie zawsze jest takie samo. Chcemy być zawsze ofensywni, czasami nam to wychodzi lepiej, czasami gorzej, po drugiej stronie też jest przeciwnik, który ma swoje założenia.

Początek spotkania o 17:30. (jł)