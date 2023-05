Jagiellonia Białystok zagra z Lechem Poznań na zakończenie sezonu ekstraklasy

26 maja, 2023

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Przed Jagiellonią Białystok ostatni mecz w sezonie. Ligowe zmagania piłkarze zakończą w sobotę (27.05) o 17:30 wyjazdowym meczem z Lechem Poznań.

Swoje poprzednie ligowe starcie „Duma Podlasia” zremisowała, zapewniając sobie utrzymanie w ekstraklasie. Mecz przy Słonecznej z Cracovią zakończył się wynikiem 1:1

– Po tym, jak zapewniliśmy sobie utrzymanie w głowach jest inaczej. Czeka nas wielki mecz, na trybunach zasiądzie mnóstwo kibiców Lecha. Będę to powtarzał – naszym celem zawsze będzie wygrana. Na pewno nie chcę dopuścić do sytuacji, kiedy przed meczem z Lechem nasze głowy pouciekają już na urlopy, czy do letnich transferów. Chcemy skupić się na walce o trzy punkty – powiedział przed meczem w Poznaniu trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec.

Żaden z Jagiellończyków nie musi pauzować w tym spotkaniu, ze względu na nadmiar żółtych kartek. Na boisko będzie zaś mógł wrócić Nene, który pauzował w dwóch ostatnich spotkaniach.

– Nie ma mowy o jakimkolwiek rozluźnieniu. Wszyscy pracują i robią to, czego wymagają trenerzy. Mecze w Poznaniu należą do najlepszych, fajny stadion, świetna atmosfera. Lecha nie można lekceważyć, ale nie można się go też bać – powiedział przed starciem z „Kolejorzem” kapitan Jagiellonii, Taras Romanczuk.

Jagiellonia zajmuje w tabeli 12. miejsce z dorobkiem 41 punktów. Lech jest w tabeli trzeci – ma 58 oczek. (mt)