Jagiellonia Białystok zagra z Cercle Brugge o awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji

13 marca, 2025

Jagiellonia Białystok powalczy o awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Mecz z Cercle Brugge w czwartek (13.03) o 18:45 w Belgii. Pierwsze spotkanie z dwumeczu Mistrz Polski wygrał 3:0.

To historyczny moment dla Jagiellonii Białystok. Po raz pierwszy walczy o awans do ćwierćfinału europejskich rozgrywek.

– My musimy być zbalansowani bardzo pod kątem emocjonalnym, jeżeli chodzi o ten mecz i skupić się przede wszystkim na zadaniu, które mamy do wykonania. Nie myśleć o tym, co się stało w Białymstoku, tak żeby przesadnie nie być pewnym siebie, ale też żeby w drugą stronę nie popaść w jakąś bojaźń, bo nie ma też takiej potrzeby. My musimy wyjść na boisko, zrobić swoje, zagrać dobry mecz, skupić się na tym, jacy mamy być, skupić się na zadaniu i po prostu wygrać spotkanie – mówi Adrian Sieminiec, trener Jagiellonii Białystok.

W przypadku awansu Jagiellonia o półfinał powalczy z lepszym z pary Vitoria Guimaraes – Betis Sewilla. (hk)