Jagiellonia Białystok zagra w fazie play-off Ligi Konferencji

15 sierpnia, 2025

Jagiellonia Białystok awansowała do decydującej rundy eliminacji Ligi Konferencji. W czwartek (14.08) na Chorten Arenie zremisowali 2:2 z duńskim Silkeborgiem, ale tydzień wcześniej zwyciężyli 1:0.

Żółto-czerwoni prowadzili przez większość meczu 2:0. Obie bramki strzelił Jesus Imaz. Goście pierwszego gola zdobyli w dopiero 87 minucie, a drugiego w doliczonym czasie gry.

– Kluczowy jest dla nas awans, finalnie to się liczy w eliminacjach europejskich pucharów. Na dwumecz musimy patrzeć przez pryzmat pełnych 180 minut spędzonych na boisku, a nie przez pryzmat ostatnich 10 minut, które zachwiały obrazem. Uważam, że z perspektywy całego dwumeczu zasłużyliśmy na awans – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok.

Rywalem Jagiellonii Białystok w decydującej rundzie będzie albański zespół Dinamo City Tirana. Pierwszy mecz odbędzie się 21 sierpnia w Białymstoku, a rewanż tydzień później w Tiranie. (red.)