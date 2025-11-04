Home Wiadomości Jagiellonia Białystok zagra w 1/8 finału Pucharu Polski z GKS Katowice

Wiadomości

4 listopada, 2025

Jagiellonia Białystok zagra w 1/8 finału Pucharu Polski z GKS Katowice

Piłkarze jagielloni na boisku źródło: Jagiellonia

Jagiellonia Białystok poznała swojego rywala w 1/8 finału Pucharu Polski. Żółto-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z GKS-em Katowice. Losowanie, które odbyło się w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej, nie było dla białostockiej drużyny szczególnie szczęśliwe – czeka ją wyjazd i rywalizacja z zespołem z PKO Ekstraklasy.

Spotkanie zaplanowano na pierwszy tydzień grudnia. Ciekawostką jest, że kilka dni wcześniej oba zespoły spotkają się także w ligowym meczu przy Słonecznej w Białymstoku.

W drodze do 1/8 finału Jagiellonia pokonała na wyjeździe pierwszoligową Miedź Legnica 3:2, natomiast GKS Katowice wyeliminował ŁKS Łódź po zwycięstwie 2:1.
Zwycięzca awansuje do ćwierćfinału, który zostanie rozegrany 4 marca 2026 roku.

Dla Jagiellonii będzie to szansa, by kontynuować dobrą passę w Pucharze Polski i powalczyć o miejsce wśród najlepszych ośmiu drużyn rozgrywek.

(red.)

