Jagiellonia Białystok zagra na wyjeździe z Zagłębiem Lubin

19 kwietnia, 2024

Źródło: Jagiellonia Białystok

Lider ekstraklasy – Jagiellonia Białystok zmierzy się z Zagłębiem Lubin, który zajmuje 11 pozycję. Wyjazdowy mecz odbędzie się w sobotę (20.04) 20:00.

Ostatni, domowy mecz Żółto-Czerwoni przegrali 1:3 z Cracovią.

– Jesteśmy cały czas na tej samej drodze, która momentami jest kręta, ale to jest jasno określona droga, w której każdego tygodnia chcemy wygrywać każde spotkanie. W ostatnim meczu przegraliśmy u siebie i oczywiście jesteśmy z tego niezadowoleni i też rozczarowani, ale już nie ma co rozpamiętywać tego spotkania i do niego wracać za dużo, bo to już jest za nami, już nic nie zmienimy. Teraz musimy się skupić na tym co jest przed nami, a cel jest dla nas jasny. Jedziemy do Lubina po to, żeby wygrać – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok.

W meczu z Zagłębiem Lubin nie zagra Adrian Dieguez, który w poprzednim spotkaniu otrzymał czerwoną kartkę. (hk)