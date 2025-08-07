Home Wiadomości Jagiellonia Białystok zagra na wyjeździe z duńskim zespołem Silkeborg IF w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji

7 sierpnia, 2025

Jagiellonia Białystok zagra na wyjeździe z duńskim zespołem Silkeborg IF w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji

Boisko piłkarskie. Źródło: Jagiellonia Białystok
W czwartek (07.08) o 19:00 pierwsze spotkanie w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji pomiędzy Jagiellonią Białystok, a zespołem Silkeborg IF. Stawką dwumeczu jest awans do decydującej fazy eliminacji europejskich pucharów.

 

Przed dzisiejszym meczem żółto-czerwoni nie zagrali w Ekstraklasie z Motorem Lublin, aby móc lepiej się przygotować do spotkania z duńskim przeciwnikiem.

– Chcieliśmy maksymalnie ten czas wykorzystać na to, żeby tej treści treningowej, ale też takiej taktycznej, w odprawach zawodnikom przekazać. W tym okresie gorącym, kiedy tych spotkań jest tak dużo, to dla nas bardzo ważny czas pracy z zespołem, nie tylko z całą strukturą, ale też indywidualnie z zawodnikami – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok. 

Obie drużyny prezentują ofensywny styl gry, dzięki czemu może to być emocjonujący mecz. – Jest to zespół, który chce mieć piłkę, dobrze się czuje w centrum boiska, lubi grę kombinacyjną i dąży do posiadania. To jest ich najmocniejsza strona, ale dla nas kluczowe jest to, jak my będziemy się prezentować i jaką my twarz pokażemy. Mamy różnicę, jeżeli chodzi o strukturę, ale na pewno są pewne zbieżności, jeżeli chodzi o tożsamość, szczególnie w fazie, kiedy mamy piłkę przy nodze – dodaje Siemieniec. 

Zwycięzca tego dwumeczu zagra w 4. decydującej rundzie o awansie do fazy ligowej LK, Zwycięzca zagra z Hajduk Split lub Dinamo City Tirana. Początek czwartkowego (07.08) meczu o 19:00. Rewanż za tydzień w Białymstoku. (hk)

