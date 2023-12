Jagiellonia Białystok zagra ligowy mecz z aktualnym mistrzem Polski

8 grudnia, 2023

Stadion Miejski w Białymstoku, fot. Konrad Sikora Stadion Miejski w Białymstoku, fot. Konrad Sikora

Przed Jagiellonią Białystok kolejny mecz w ramach Ekstraklasy. W niedzielę (10.12) Żółto-Czerwoni podejmą Raków Częstochowę, czyli aktualnego mistrza Polski.

– Obserwujemy występy Rakowa w rozgrywkach europejskich, więc wiemy, że trudne zadanie nas czeka – mówi trener Jagi, Adrian Siemieniec. – Jednak uważam, że jesteśmy w dobrej sytuacji. Całe te pół roku zapracowaliśmy sobie na to, żeby zagrać fajny mecz z mistrzem Polski i to nie jest z pozycji Kopciuszka, a drużyny, która sąsiaduje z mistrzem Polski w tabeli. To jest wielka sprawa i to ważna dla klubu i trzeba ten moment doceniać.

Niedzielny (10.12) mecz z Rakowem Częstochowa odbędzie się na stadionie przy Słonecznej, początek o 17:30. (hk)