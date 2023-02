Jagiellonia Białystok zagra z liderem tabeli Rakowem Częstochowa

23 lutego, 2023

Maciej Stolarczyk, fot. jagiellonia.pl Maciej Stolarczyk, fot. jagiellonia.pl

W piątek (24.02) przed Jagiellonią Białystok kolejny mecz ligowy. Na własnym boisku o 18:00 Jagiellonia zmierzy się z Rakowem Częstochowa.

Raków jest obecnie liderem PKO BP Ekstraklasy, z dorobkiem 49 punktów i bilansem 15 zwycięstw, czterech remisów i dwóch porażek.

– Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas spotkanie z zespołem, który jest prowadzony przez trenera w podobnej koncepcji – mówi trener Jagiellonii Białystok, Maciej Stolarczyk. – Jest to zespół z jednej strony bardzo powtarzalny, ale z drugiej strony też sukcesywnie uzupełniany i wzmacniany. Na pewno jest to ciekawy zespół, dlatego tak ważne jest dla nas, aby jutro zwyciężyć i potrzebujemy wszystkie ręce na pokład. Cieszy mnie również fakt, że grupa zawodników kontuzjowanych wraca do zdrowia.

W tym meczu jeden zawodnik Jagi musi pauzować ze względu na nadmiar żółtych kartek, jest nim Mateusz Skrzypczak. Czterech Jagiellończyków jest natomiast zagrożonych przymusową pauzą w następnym spotkaniu na wyjeździe z Miedzią Legnica. Tymi piłkarzami są, mający po trzy żółte kartki, Jesus Imaz, Miłosz Matysik i Tomas Prikryl oraz Taras Romanczuk, który ma na koncie siedem żółtych kartek. (hk)