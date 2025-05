Jagiellonia Białystok z brązowym medalem Ekstraklasy i grą w europejskich pucharach

24 maja, 2025

Po emocjonującym meczu z Pogonią Szczecin i remisie 1:1, Jagiellonia Białystok zakończyła sezon PKO BP Ekstraklasy 2024/2025 na trzecim miejscu, zdobywając brązowe medale i zapewniając sobie awans do eliminacji Ligi Konferencji Europy UEFA.

W sobotnim (24.05) spotkaniu rozegranym na wypełnionym po brzegi Stadionie Miejskim w Białymstoku (20 607 widzów!), żółto-czerwoni stanęli naprzeciw Pogoni Szczecin, walczącej o to samo – trzecie miejsce w tabeli. Pogoń objęła prowadzenie po bramce Efthymiosa Koulourisa w 32. minucie, ale Norbert Wojtuszek wyrównał w drugiej połowie (71. minuta), ustalając wynik meczu na 1:1. Ten rezultat dał Jagiellonii upragnione miejsce na podium.

Zajęcie trzeciego miejsca oznacza, że Jagiellonia Białystok zagra w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. To ogromne osiągnięcie dla klubu, który jeszcze niedawno świętował mistrzostwo Polski, a teraz znów potwierdza swoją pozycję w czołówce polskiej piłki.

Trener Jagiellonii wprowadził zmiany w wyjściowym składzie – od pierwszych minut zagrali Darko Churlinov i Kristoffer Hansen, a do składu po pauzie wrócił Norbert Wojtuszek, który okazał się bohaterem meczu. Spotkanie obfitowało w dynamiczne akcje, szczególnie w drugiej połowie, gdy Jagiellonia ruszyła do zdecydowanego ataku. Bramki wisiały w powietrzu – poprzeczka po strzale Churlinova i świetne interwencje bramkarza Pogoni dodawały dramaturgii temu pojedynkowi. Po ostatnim gwizdku sędziego Wojciecha Mycia, na murawie rozpoczęła się ceremonia wręczenia brązowych medali dla piłkarzy i sztabu Jagiellonii, która po raz kolejny udowodniła, że należy do czołówki polskiej ligi.

