Jagiellonia Białystok wzmacnia skrzydła! Alejandro Cantero nowym piłkarzem mistrza Polski

9 lipca, 2025

źródło: Jagiellonia Białystok źródło: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok nie zwalnia tempa w letnim okienku transferowym 2025. Mistrz Polski ogłosił siódmy transfer tego lata – do zespołu dołączył hiszpański skrzydłowy Alejandro Cantero. 25-letni zawodnik podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok i będzie występował z numerem 19 na koszulce.

Kim jest Alejandro Cantero?

Nowy piłkarz Jagiellonii to wychowanek akademii Realu Madryt, a seniorską karierę rozwijał w klubach takich jak Levante UD, gdzie zadebiutował w LaLidze. Na swoim koncie ma 29 występów w hiszpańskiej ekstraklasie oraz 86 meczów w Segunda División.

Cantero to także były reprezentant Hiszpanii U-19, co potwierdza jego doświadczenie i piłkarski potencjał. Według danych portalu Transfermarkt, jego aktualna wartość rynkowa to 800 tysięcy euro.

Silne wzmocnienie skrzydła

Dołączenie Alejandro Cantero do zespołu Jagiellonii Białystok to istotne wzmocnienie linii ofensywnej. Hiszpan znany jest z dobrej techniki, szybkości i dryblingu, co może być cennym atutem w walce o kolejne sukcesy w PKO BP Ekstraklasie i w europejskich pucharach.

Jagiellonia Białystok transfery 2025 – siódmy nowy gracz

Letnie okno transferowe 2025 przynosi sporo emocji fanom żółto-czerwonych. Alejandro Cantero jest już siódmym wzmocnieniem drużyny po zdobyciu historycznego mistrzostwa Polski. Klub konsekwentnie realizuje strategię budowania kadry gotowej do rywalizacji na kilku frontach.