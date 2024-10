Jagiellonia Białystok wyróżniona przez Prezydenta Miasta Białegostoku

18 października, 2024

fot. Karolina Mazurek fot. Karolina Mazurek

Jagiellonia Białystok została wyróżniona przez Prezydenta Miasta Białegostoku za zdobycie Mistrzostwa Polski w piłce nożnej w sezonie 2023/2024. To pierwszy tytuł Mistrza Polski w ponad 100-letniej historii tego klubu piłkarskiego. Odznaczeni zostali zawodnicy, trenerzy oraz osoby, które przyczyniły się do tego sukcesu.

– Historyczny sukces, absolutnie w dobrym momencie się spotykamy, bo pan prezes mówił pięciopak, pięć meczów. Efekt znakomity, cztery wygrane i jeden remis, z tym absolutnie historyczna wygrana w Kopenhadze. Przed wami kolejne wyzwania, kolejne mecze, znowu będziecie grać co trzy dni, ale stadion naprawdę żyje na ostatnim meczu z legią, ponad 2000 widzów, to naprawdę cieszy, tym bardziej, że jest też dziesięciolecie stadionu – mówi Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku.

W czwartek (17.10.) w Pałacyku Gościnnym, odbyło się uroczyste wręczenie nagrody za zdobycie Mistrzostwa Polski w piłce nożnej w sezonie 2023/2024. W sumie wyróżnionych zostało 46 osób. Pula nagród do podziału wyniosła 1 mln zł.

– W pierwszych słowach chciałem podziękować za to wyróżnienie dla naszych piłkarzy. To jest dowód na to, że środowisko, miasto, radni są wspólnie z naszą drużyną, a żeby ten sukces sportowy mógł ciągle podwyższać swój poziom, potrzebne jest to wsparcie. Ja osobiście czuję i myślę, że drużyna też na każdym meczu czuje to wsparcie, nie tylko od kibiców tych na stadionie, właśnie, ale od szerokiego środowiska, od społeczeństwa, to jest bardzo ważne. Za to wsparcie serdecznie dziękuję – mówi Wojciech Strzałkowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Jagiellonii Białystok.

Podczas uroczystości zostało wręczone także zaległe wyróżnienie Prezydenta Miasta Białegostoku „Urbi Meritus – Zasłużony miastu”, Tarasowi Romanczukowi, który nie był obecny podczas oficjalnego wręczenia 22 czerwca tego roku:

– Jestem dumny z tego, że zostałem wyróżniony, na pewno to jest nagroda nie tylko dla mnie, tylko dla całego naszego zespołu. Zostaliśmy wyróżnieni za poprzedni sezon, gdzie zdobyliśmy pierwszy raz w historii mistrzostwo. Imię Taras Romanczuk, to się kojarzy z Białymstokiem, także cieszę się z tego, że zostałem wyróżniony i to dużo znaczy dla mnie ta nagroda. Szkoda tylko, że nie mogłem odebrać jej na scenie latem, także cieszę się, że w końcu udało się ją odebrać – mówi Taras Romanczuk piłkarz występujący na pozycji pomocnika w Jagiellonii Białystok.

Najbliższy mecz Jagiellonii Białystok odbędzie się w sobotę (19.10.) o 17.30 z Zagłębiem Lubin. To intensywny czas dla piłkarzy, bo do 10 listopada „Żółto-Czerwoni” rozegrają aż 7 spotkań.(km)