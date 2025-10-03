Jagiellonia Białystok wygrywa z Hamrun Spartans 1:0. Pierwsze punkty w europejskich pucharach

3 października, 2025

W czwartek, 2 października 2025 roku, Jagiellonia Białystok odniosła cenne zwycięstwo w europejskich rozgrywkach. Na stadionie w Białymstoku pokonała maltański zespół Hamrun Spartans 1:0, a jedynym strzelcem bramki został Jesus Imaz. Dzięki temu „Jaga” dopisała pierwsze trzy punkty w fazie grupowej sezonu 2025/2026.

Początek meczu pod dyktando gości

Spotkanie rozpoczęło się dość niespodziewanie. To piłkarze z Malty częściej atakowali i kilkukrotnie zmusili do interwencji Sławomira Abramowicza. Bramkarz Jagiellonii spisał się jednak bezbłędnie i uchronił swój zespół przed stratą gola.

Z czasem gospodarze przejęli kontrolę nad grą. Jagiellonia dłużej utrzymywała się przy piłce, próbując rozmontować defensywę Hamrun Spartans. W 42. minucie kibice już cieszyli się z trafienia Jesusa Imaza, ale gol został anulowany po analizie VAR.

Decydujący gol Imaza

Po przerwie obraz gry się nie zmienił. Afimico Pululu trafił nawet do siatki, ale tym razem bramka nie została uznana z powodu spalonego. Przełomowy moment nastąpił w 57. minucie meczu – Pululu odzyskał piłkę na połowie rywala i odegrał do Imaza, który mocnym, precyzyjnym strzałem pokonał bramkarza Hamrun Spartans.

Chwilę później sytuacja gości dodatkowo się skomplikowała. Czerwoną kartkę obejrzał Joseph Mbong, co sprawiło, że maltański zespół musiał kończyć mecz w dziesiątkę.

Kontrola do końca spotkania

Grając w przewadze, Jagiellonia mogła podwyższyć prowadzenie, jednak świetnie interweniował bramkarz Spartans. Mimo kilku groźnych akcji wynik już się nie zmienił, a mecz zakończył się skromnym, ale bardzo ważnym zwycięstwem gospodarzy.