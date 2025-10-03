Home Wiadomości Jagiellonia Białystok wygrywa z Hamrun Spartans 1:0. Pierwsze punkty w europejskich pucharach

Wiadomości

3 października, 2025

Jagiellonia Białystok wygrywa z Hamrun Spartans 1:0. Pierwsze punkty w europejskich pucharach

Jesus Imaz cieszy się po strzelonej bramce źródło: Jagiellonia
W czwartek, 2 października 2025 roku, Jagiellonia Białystok odniosła cenne zwycięstwo w europejskich rozgrywkach. Na stadionie w Białymstoku pokonała maltański zespół Hamrun Spartans 1:0, a jedynym strzelcem bramki został Jesus Imaz. Dzięki temu „Jaga” dopisała pierwsze trzy punkty w fazie grupowej sezonu 2025/2026.

 

Początek meczu pod dyktando gości

Spotkanie rozpoczęło się dość niespodziewanie. To piłkarze z Malty częściej atakowali i kilkukrotnie zmusili do interwencji Sławomira Abramowicza. Bramkarz Jagiellonii spisał się jednak bezbłędnie i uchronił swój zespół przed stratą gola.

Z czasem gospodarze przejęli kontrolę nad grą. Jagiellonia dłużej utrzymywała się przy piłce, próbując rozmontować defensywę Hamrun Spartans. W 42. minucie kibice już cieszyli się z trafienia Jesusa Imaza, ale gol został anulowany po analizie VAR.

Decydujący gol Imaza

Po przerwie obraz gry się nie zmienił. Afimico Pululu trafił nawet do siatki, ale tym razem bramka nie została uznana z powodu spalonego. Przełomowy moment nastąpił w 57. minucie meczu – Pululu odzyskał piłkę na połowie rywala i odegrał do Imaza, który mocnym, precyzyjnym strzałem pokonał bramkarza Hamrun Spartans.

Chwilę później sytuacja gości dodatkowo się skomplikowała. Czerwoną kartkę obejrzał Joseph Mbong, co sprawiło, że maltański zespół musiał kończyć mecz w dziesiątkę.

Kontrola do końca spotkania

Grając w przewadze, Jagiellonia mogła podwyższyć prowadzenie, jednak świetnie interweniował bramkarz Spartans. Mimo kilku groźnych akcji wynik już się nie zmienił, a mecz zakończył się skromnym, ale bardzo ważnym zwycięstwem gospodarzy.

 

Najnowsze wiadomości
Jesus Imaz cieszy się po strzelonej bramce
Jagiellonia Białystok wygrywa ... więcej
zdanowicz adam
Jesienny rowerowy cruising w B ... więcej
chłopiec patrzący na zegarek na swoim nadgarstku
MATERIAŁ PARTNERA
#everydayyou: Odpowiedzialne d ... więcej
2025-10-02-Inauguracja-roku-akademickiego-2025-2026-fot-Dariusz-
Politechnika Białostocka zain ... więcej
Nowy parkomat w Strefie Płatnego Parkowania w Białymstoku z funkcją płatności kartą i BLIK-iem. W tle zaparkowane samochody na miejskim parkingu.
Nowe parkomaty już działają ... więcej
Panorama lotnicza kompleksu budynków po dawnej Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku przy ul. ks. St. Suchowolca 6, otoczonych parkingami i zielenią. Obiekt wkrótce stanie się nową siedzibą Urzędu Miejskiego.
Budynki po WSAP staną się no ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.