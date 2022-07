Jagiellonia Białystok. Wygrana z Piastem Gliwice 2:0

Lipiec 17, 2022

Źródło: Jagiellonia Białystok Źródło: Jagiellonia Białystok

Sukces Jagiellonii Białystok na inauguracji sezonu Ekstraklasy. W sobotę (16.07.) na własnym boisku Żółto-Czerwoni pokonali Piasta Gliwice 2:0.

Gole dla Jagi zdobył Hesus Imaz w 29 minucie meczu i Mateusz Kowalski w 90 minucie. Imaz to jeden z najlepszych strzelców Jagiellonii. W zeszłym sezonie zdobył 9 bramek. Natomiast Kowalski to debiutant w pierwszym zespole. Napastnik do tej pory grał w jagiellońskiej młodzieżówce.

Debiuty w Jadze odnotowali także obrońca Mateusz Skrzypczak i pomocnik Rui Nene. Na ławce rezerwowych po raz pierwszy był Wojciech Łaski. Był to też premierowy mecz ekstraklasy dla Macieja Stolarczyka, jako trenera Żółto-Czerwonych.

Skład zespołów:

Jagiellonia: 1. Zlatan Alomerović – 25. Bogdan Țiru, 72. Mateusz Skrzypczak, 2. Michał Pazdan, 14. Tomáš Přikryl, 26. Martin Pospíšil, 8. Nené (63′ 28. Marc Gual), 11. Jesús Imaz (90′ 60. Mateusz Kowalski), 74. Andrzej Trubeha (63′ 10. Fedor Černych), 27. Bartłomiej Wdowik, 9. Bartosz Bida (63′ 22. Oliwier Wojciechowski).

Piast: 26. František Plach – 5. Tomáš Huk, 4. Jakub Czerwiński, 2. Ariel Mosór, 77. Arkadiusz Pyrka (61′ 19. Michael Ameyaw), 20. Grzegorz Tomasiewicz (88′ 37. Constantin Reiner), 24. Tom Hateley, 6. Michał Chrapek, 98. Aléxandros Katránis (78′ 14. Jakub Holúbek) – 11. Rauno Sappinen (61′ 9. Alberto Toril), 18. Kamil Wilczek.

Żółte kartki otrzymnali: Imaz, Pospíšil, Gual, Țiru – Chrapek, Huk, Ameyaw.

Sędziował: Daniel Stefański (Bydgoszcz).

Następny mecz Jagiellonii odbędzie się w najbliższy piątek (22.07.) o 20:30 w Białymstoku. Jagiellończycy zmierzą się z Widzewem Łódź. (hk)