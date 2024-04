Jagiellonia Białystok wygrała w wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin 2:1

21 kwietnia, 2024

Jagiellonia Białystok umocniła się na pozycji lidera Ekstraklasy wygrywając w wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin 2:1. Po 29. kolejce Żółto-Czerwoni mają 55 punktów.

Obie bramki dla Jagi zdobył Kristoffer Hansen.

– Ten mecz kontrolowaliśmy troszkę w inny sposób niż zawsze, Zagłębie dochodziło do głosu, a my mieliśmy rzadziej piłkę i zmusiło nas to do działań w obronie – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok. – Cieszę się, że Hans strzelił dwie bramki, bo jego profesjonalizm i jego poświęcenie dla drużyny prowadzi nas do zwycięstwa. Bardzo się cieszymy, że na trudnym terenie z dobrym przeciwnikiem wywozimy trzy punkty.

Dla Tarasa Romańczuka, kapitana Jagiellonii Białystok, był to 300 mecz w Ekstraklasie.

– To wielka sprawa. Taras to wspaniały człowiek, wspaniały piłkarz. To jest duży dla mnie zaszczyt, że mogę takiego zawodnika prowadzić. On już jest legendą klubu. Mam nadzieję, że jeszcze da wiele radości temu klubowi, jestem o tym przekonany – dodaje Adrian Siemieniec.

Następny ligowy mecz Jagiellonia zagra w piątek z Pogonią Szczecin, która zajmuje 5 miejsce w tabeli. (hk)