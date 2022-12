Jagiellonia Białystok. Wojdakowski i Lewicki zostają w klubie na dłużej

Grudzień 8, 2022

Stadion Miejski w Białymstoku, fot. Konrad Sikora

Dwaj młodzi zawodnicy Jagiellonii Białystok – Damian Wojdakowski i Jakub Lewicki przedłużyli swoje umowy z klubem.

17-letni Damian Wojdakowski podpisał kontrakt obowiązujący do końca 2024 roku. Zawarto w nim również opcję przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy.

– Swoją postawą w CLJ oraz w III lidze zasłużył na nowy kontrakt i włączenie go do pierwszej drużyny. Jest duża szansa, że pojedzie z drużyną do Turcji, gdzie powalczy o swoje i tam spróbuje przekonać trenera, że warto dać mu szansę już na poziomie PKO BP Ekstraklasy – powiedział Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii.

Nową umowę z klubem przedłużył też 17-letni Jakub Lewicki. Kontrakt będzie obowiązywał do zakończenia sezonu 2024/25.

– Kuba w rundzie jesiennej przebojem wdarł się do pierwszego zespołu Jagiellonii. Bardzo cieszy jego stały i szybki rozwój. Zawodnicy o takim profilu są bardzo poszukiwani na rynku piłkarskim. Mam nadzieję, że dalej będzie walczył o swoje i w niedalekiej przyszłości stanie się podstawowym zawodnikiem. Mówimy także o wychowanku, który chce kontynuować karierę w Jagiellonii – podkreśla dyrektor sportowy Jagiellonii.

