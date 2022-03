Jagiellonia Białystok. W klubie trwa zbiórka darów dla rodzinnego miasta Tarasa Romanczuka

Marzec 3, 2022

Pochodzący z Ukrainy kapitan Jagiellonii Białystok, Taras Romanczuk, wspólnie z klubem, organizuje zbiórkę niezbędnych produktów, które będą dostarczane do Kowla, rodzinnego miasta kapitana Jagi.

– Dary zawieziemy na granicę, skąd wszystko to będzie dostarczone do mojego rodzinnego miasta Kowel, gdzie działają różne organizacje i gdzie działają też moi rodzice, gdzie dzielą te wszystkie rzeczy i najpotrzebniejsze wysyłają na front, do Kijowa, Charkowa – mówi piłkarz w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych przez klub Jagiellonii.

Dary można dostarczać do siedziby Jagi przy ul. Jurowieckiej. Potrzebne są: śpiwory, karimaty, ubranka dziecięce, skarpety, środki higieny, bielizna, baterie, powerbanki i leki. (mt)