Jagiellonia Białystok w fazie pucharowej Ligi Konferencji Europy. Zwycięstwo 1:0 z KuPS Kuopio daje historyczny awans 

Jagiellonia Białystok melduje się w fazie pucharowej Ligi Konferencji Europy. Żółto-Czerwoni pokonali na własnym stadionie fiński KuPS Kuopio 1:0, zapewniając sobie awans już po czwartej kolejce fazy grupowej. To jedno z najważniejszych zwycięstw białostockiego klubu w europejskich pucharach.

Od pierwszych minut Jagiellonia narzuciła własne tempo gry. Szybkie akcje, agresywny pressing i liczne strzały miały przynieść premierowego gola już w pierwszej połowie, ale brakowało dokładności w ostatnich podaniach.

Po zmianie stron białostoczanie dopięli swego. W 51. minucie, po rzucie rożnym, piłka trafiła pod nogi Afimico Pululu, który z bliska skierował ją do siatki. Stadion oszalał, a Jagiellonia objęła prowadzenie, którego nie oddała już do końca meczu.

Nerwówka w końcówce

Po zdobyciu bramki żółto-czerwoni zbyt głęboko cofnęli się pod własne pole karne, co pozwoliło Finom stworzyć kilka groźnych sytuacji. W doliczonym czasie gry piłka po strzale Piotra Parzyszka odbiła się od obrońcy KuPS i minimalnie minęła bramkę Sławomira Abramowicza.

Mimo nerwów w końcówce zespół Adriana Siemieńca dowiózł prowadzenie i dopisał do tabeli kolejne trzy punkty.

Trener Siemieniec: Po trzech tygodniach przerwy zespół odpowiedział świetnie

Po meczu trener Jagiellonii podkreślał charakter drużyny:

– Po trzech tygodniach bez oficjalnego meczu ważne było to, jak zareagujemy. Zespół odpowiedział bardzo dobrze – mówił .

Szkoleniowiec zwrócił też uwagę na jakość gry w kluczowych momentach spotkania:

– Mieliśmy dziś dużo sytuacji i cieszy mnie, jak konsekwentnie do nich dochodziliśmy – dodał.

Jagiellonia pewna awansu

Białostoczanie mają już 8 punktów i są pewni gry w wiosennej fazie pucharowej Ligi Konferencji Europy. To jeden z największych sukcesów w historii klubu.

Teraz Jagiellonia wraca do ligowej rywalizacji. W niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin.

