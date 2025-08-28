Home Wiadomości Jagiellonia Białystok w decydującym meczu Ligi Konferencji Europy z Dinamo City

Wiadomości

28 sierpnia, 2025

Jagiellonia Białystok w decydującym meczu Ligi Konferencji Europy z Dinamo City

Piłkarze walczą o piłkę podczas meczu źródło: Jagiellonia
W czwartek, 28 sierpnia 2025 roku, Jagiellonia Białystok rozegra jeden z najważniejszych meczów w swojej historii. Na stadionie w Tiranie białostoczanie zmierzą się z Dinamo City w rewanżowym spotkaniu czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Stawką spotkania jest awans do fazy grupowej prestiżowych europejskich rozgrywek.

 

Jagiellonia Białystok w komfortowej sytuacji

Pierwszy mecz rozegrany w Białymstoku zakończył się zwycięstwem Jagiellonii 3:0, co stawia drużynę w bardzo komfortowej sytuacji przed rewanżem w Tiranie. Mimo to trener zespołu, Adrian Siemieniec, apeluje o koncentrację i unikanie hurraoptymizmu.

– Każdy mecz w europejskich pucharach wymaga pełnej koncentracji. Nawet korzystny wynik z pierwszego spotkania nie daje gwarancji awansu. – podkreśla Siemieniec.

Szansa dla Jagiellonii

Jeśli drużyna utrzyma korzystny rezultat, zagra w fazie grupowej europejskich pucharów. To ogromne wyróżnienie dla klubu i jego kibiców, którzy śledzą zmagania białostockiej drużyny na arenie międzynarodowej.

Szczegóły meczu

  • Data: 28 sierpnia 2025

  • Godzina: 20:00

  • Miejsce: Stadion w Tiranie

  • Spotkanie: Rewanż czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy

  • Przeciwnik: Dinamo City

Dla kibiców Jagiellonii to wyjątkowa okazja, aby śledzić historyczny mecz swojej drużyny i dopingować zespół w walce o awans do fazy grupowej europejskich rozgrywek.

 

Najnowsze wiadomości
Piłkarze walczą o piłkę podczas meczu
Jagiellonia Białystok w decyd ... więcej
Zbliżenie na kebaba trzymanego w ręku – przykład popularnego fast foodu wybieranego przez młodzież zamiast domowych posiłków
Fast food zamiast domowego obi ... więcej
taniec performatywny na scenie
Premiera spektaklu „mon bleu ... więcej
Plakat promujący gre terenową "poszukiwanie domku baby jagi"
Gdzie ukryła się Baba Jaga? ... więcej
Plakat promujący zbiórkę wyprawki szkolnej
Białystok: Zbiórka wyprawek ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.