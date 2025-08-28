Jagiellonia Białystok w decydującym meczu Ligi Konferencji Europy z Dinamo City

28 sierpnia, 2025

źródło: Jagiellonia

W czwartek, 28 sierpnia 2025 roku, Jagiellonia Białystok rozegra jeden z najważniejszych meczów w swojej historii. Na stadionie w Tiranie białostoczanie zmierzą się z Dinamo City w rewanżowym spotkaniu czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Stawką spotkania jest awans do fazy grupowej prestiżowych europejskich rozgrywek.

Jagiellonia Białystok w komfortowej sytuacji

Pierwszy mecz rozegrany w Białymstoku zakończył się zwycięstwem Jagiellonii 3:0, co stawia drużynę w bardzo komfortowej sytuacji przed rewanżem w Tiranie. Mimo to trener zespołu, Adrian Siemieniec, apeluje o koncentrację i unikanie hurraoptymizmu.

– Każdy mecz w europejskich pucharach wymaga pełnej koncentracji. Nawet korzystny wynik z pierwszego spotkania nie daje gwarancji awansu. – podkreśla Siemieniec.

Szansa dla Jagiellonii

Jeśli drużyna utrzyma korzystny rezultat, zagra w fazie grupowej europejskich pucharów. To ogromne wyróżnienie dla klubu i jego kibiców, którzy śledzą zmagania białostockiej drużyny na arenie międzynarodowej.

Szczegóły meczu

Data: 28 sierpnia 2025

Godzina: 20:00

Miejsce: Stadion w Tiranie

Spotkanie: Rewanż czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy

Przeciwnik: Dinamo City

Dla kibiców Jagiellonii to wyjątkowa okazja, aby śledzić historyczny mecz swojej drużyny i dopingować zespół w walce o awans do fazy grupowej europejskich rozgrywek.