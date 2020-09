Jagiellonia Białystok vs. Podbeskidzie Bielsko Biała

Wrzesień 11, 2020

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

W piątkowy (11.09) wieczór na własnym stadionie przy ul. Słonecznej Jagiellonia Białystok podejmie beniaminka ekstraklasy – Podbeskidzie Bielsko-Biała. Początek spotkania o 18.00.



– Starcie z Podbeskidziem będzie jeszcze trudniejsze od tego z Legią. Musimy przebić argumenty rywala pod względem wolicjonalnym. Jeżeli w tym aspekcie okażemy się lepsi, to wtedy nasze umiejętności mogą wziąć górę – powiedział podczas konferencji przed meczem z Podbeskidziem trener Jagiellonii, Bogdan Zając.

Meczem z beniaminkiem „Żółto-Czerwoni” zakończą dwutygodniową przerwę reprezentacyjną. – Był to czas pracy, w którym doskonaliliśmy wiele elementów. Mieliśmy kilka dni na poprawienie motoryki, techniki, taktyki, finalizacji. Po prostu wykorzystaliśmy ten okres, aby kontynuować to, co rozpoczęliśmy w pierwszy dniu pracy w Jagiellonii – dodawał szkoleniowiec.

Po dwóch kolejkach Jagiellonia zajmuje w tabeli 4. miejsce. Ma cztery „oczka”. (mt/mc)